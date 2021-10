Heidi jaagt met levende lokeenden: ‘Janus is 20 jaar. Niet echt de leeftijd voor een mishandeld dier, toch?’

Advocaat Bénédicte Ficq wil naast Tata Steel en tabaksindu­strie ook Schiphol aanpakken

10:39 Advocaat Bénédicte Ficq sluit een rechtszaak tegen Schiphol niet uit. Ze zou de luchthaven ‘ook best willen aanpakken’, zei ze in een interview met bedrijfsplatform Change Inc. Ficq spande eerder een rechtszaak aan tegen de tabaksindustrie, en deed dit jaar namens zo'n 1100 mensen aangifte tegen staalfabrikant Tata Steel.