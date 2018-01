Heidi wil overleden zoontje na 16 jaar naar huis halen

In 2002 verloor Heidi Dzellak haar zoontje Michel. Onlangs kreeg ze een brief dat het graf van haar zoontje zal worden ontruimd. Dzellak wil hem graag laten cremeren en zijn urn bij haar thuis neerzetten. Maar ze kan de hoge kosten daarvan niet betalen.

Michel was nog maar een week oud toen hij overleed. Al bij de bevalling waren er complicaties ontstaan. Daarbij bleek de kleine jongen zware hersenschade te hebben opgelopen.

Hij stierf in de armen van zijn moeder. ,,Hij kon niet huilen of lachen, alleen een beetje knorren. Daarom gaven we hem de bijnaam 'Knorretje'.''



Nog altijd vers

De wond is na bijna zestien jaar nog altijd vers. In haar huis in Roosendaal bladert Dzellak door het plakboek vol herinneringen aan Michel. Foto's, voetafdrukken, een plukje haar, een brief die ze na zijn dood aan hem schreef; zoveel mogelijk bewaarde ze.

Onlangs kreeg ze een brief dat het graf komende zomer wordt geruimd, tenzij ze het lichaam laat overplaatsen naar een particulier graf, of het laat opgraven. Haar wens is dat laatste. ,,Ik wil hem hier hebben, in een mooie Winnie de Pooh-urn.''

Doneeractie

Maar de crematie kost 1100 euro en dat kan Dzellak niet betalen. Door haar fibromyalgie, een soort reuma, kan ze niet werken. Daarom zette ze met een vriendin een doneeractie op.

,,Ik hou er helemaal niet van om om hulp te vragen, maar dit is mijn allergrootste wens. Hij moet gewoon thuiskomen. Bij mij, waar hij hoort.''