Helaas: een witte kerst blijft dit jaar iets om van te dromen

Pech voor wie droomt van een witte kerst, want de kans dat er met de feestdagen sneeuw gaat vallen is miniem. ,,Het wordt zeer zacht aan het eind van het jaar”, zegt Diana Woei van Weerplaza.

Het pittoreske plaatje uit Bing Crosby’s (I'm dreaming of a) white Christmas met van sneeuw glinsterende boomtoppen en kinderen die luisteren naar sleebellen in de sneeuw zal dit jaar geen realiteit worden. De winter verliest terrein, zegt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. ,,Volgens de 30-daagse weersverwachting wordt het heel zacht in Europa, zo’n twee graden boven het gemiddelde en weinig neerslag bovendien.”



Zo’n 30-daagse laat de afwijking van de normale waarde zien, het weer in grote lijnen. Echt van dag tot dag een verwachting schetsen kan Woei nog niet. Maar de kans is ‘zeer groot’ dat het zacht zal zijn. ,,Als je echt een witte kerst wilt, dan moet je de bergen in. In de Alpen ligt genoeg sneeuw, net als in het noorden, boven Oslo.”

Lees ook PREMIUM Gourmetten met de feestdagen? Het kan het hele jaar door Lees meer

Acht ‘witte kersten’

Een milde kerst dus - en dat is op zich niet heel verwonderlijk, zegt de meteoroloog. Een witte kerst heet alleen zo als er op beide kerstdagen in De Bilt een ‘gesloten sneeuwdek’ is gemeten. ,,En de kans daarop is slechts zeven procent.” Sinds 1903 zijn er slechts acht ‘witte kersten’ geweest: de laatste twee in 2009 en 2010. Dat er op een van de dagen sneeuw valt, komt vaker voor - in de afgelopen 115 jaar viel er dertig keer sneeuw op minimaal een van de dagen.