Helder communiceren over regels blijkt best lastig voor het kabinet

Het ‘corona-hoes­ten en -spugen’ gaat maar door: weer rechtsza­ken en aanhoudin­gen

13:34 Het is plaag aan het worden: onverlaten die hulpverleners of anderen in het gezicht hoesten of spugen en dreigen dat ze corona hebben. Vanmiddag in Breda en Rotterdam staan er drie voor de rechter en morgen in Amsterdam worden twee opgepakte ‘corona-hoesters’ voorgeleid om te bepalen of ze langer vast blijven zitten.