Heldhaftige hond ontdekt brand en wekt gezin

Bij de brandweer uit het naburige Haaksbergen kwam vanochtend iets voor vijf uur een melding binnen over een schoorsteenbrand in een woning in het kerkdorpje. Aangekomen stonden de vier familieleden veilig en wel buiten te wachten. Hun viervoeter bleek ze gewekt te hebben door de slaapkamerdeur te openen.

Op dat moment was de woning al van boven tot onder gevuld met rook, iets wat niet gebruikelijk is bij een schoorsteenbrand. De brand bleek vanuit de kachel overgeslagen naar de schouw en vervolgens naar het plafond. De woonkamer stond in lichterlaaie. De brandweer kreeg de boel onder controle na een snelle blussing. De schade aan het huis is behoorlijk.