Hele wereld kijkt mee met Nederlandse Klimaatzaak, maar waar draait het om?

In Den Haag dient maandag het hoger beroep van de Staat in de geruchtmakende Klimaatzaak van Urgenda. Waar draait die nou eigenlijk precies om? Vijf vragen - en antwoorden.

1. Klimaatzaak? Help me even.

Drie jaar geleden spande duurzaamheidsorganisatie Urgenda met bijna negenhonderd mede-eisers een zaak aan om de overheid via de rechter tot meer actie te dwingen tegen verdere opwarming van de aarde. Tot grote verrassing van juristen won Urgenda. De rechter droeg de Nederlandse Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

2. Waarom ging de overheid in beroep?

Quote De tijd en het geld die de overheid besteedt aan het bestrijden van het vonnis, had beter kunnen worden besteed om de broeikas­gas­uit­stoot omlaag te brengen Marjan Minnesma Niet omdat de overheid de CO 2 -uitstoot niet wil verminderen, stelt een woordvoerder van de regering. ,,Onze ambitie blijkt overduidelijk uit het regeerakkoord.’’ Volgens de regering is de rechter te veel op de stoel van de politiek gaan zitten. Dat is een principekwestie: het zou betekenen dat activistische rechters beleid kunnen bepalen. Of dat nou over het klimaat gaat, over defensie of over de zorg. De procedure draait volgens de landsadvocaat dan ook om de vraag op welke wijze de rechter beleidskeuzes van de regering zou moeten toetsen.

3. De uitspraak was in 2015. Is er sindsdien dan niks gebeurd om de CO 2 -uitstoot te verminderen?

Daarover verschillen de meningen. De overheid beloofde destijds met de uitspraak aan de slag te gaan. Nederland ondertekende het Klimaatakkoord van Parijs, waarin landen afspraken de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 2 graden. Over de exacte uitwerking daarvan onderhandelt de overheid momenteel met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.



In de praktijk is echter nog weinig gebeurd, stelt Urgenda. ,,De CO 2 -uitstoot is pas met 13 procent gedaald. Sluiting van de twee oudste kolencentrales is onlangs uitgesteld tot 2025. De drie nieuwere sluiten pas in 2030. De tijd en het geld die de overheid besteedt aan het bestrijden van het vonnis in onze zaak, had beter kunnen worden besteed om de broeikasgasuitstoot omlaag te brengen’’, zegt directeur Marjan Minnesma van Urgenda. ,,Nederland mist elke dag kansen voor klimaatoplossingen die burgers het minst gaan kosten.’’

4. Wat is de internationale impact van de zaak?

Quote Is ExxonMobil door olie te verkopen schuldig aan orkaan Katrina? Dat is juridisch enorm lastig Jonathan Verschuuren Die is enorm. De klimaatzaak van Urgenda inspireerde milieugroepen in de hele wereld om vergelijkbare zaken aan te spannen. Tegen overheden – bijvoorbeeld in België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de VS – en tegen bedrijven. Zo begon Milieudefensie, dat vorig jaar een zaak om schone lucht tegen de Staat voerde (en verloor), onlangs een rechtszaak die Shell moet dwingen te stoppen met het aanrichten van klimaatschade.



Wereldwijd lopen nu honderden van zulke klimaatzaken, aldus hoogleraar klimaatrecht Jonathan Verschuuren van de UvT. ,,In de VS zie je nu bijvoorbeeld veel zaken die door kinderen zijn aangespannen, omdat zij in de toekomst last krijgen van de gevolgen. Op hun beurt proberen overheden van steden als Seattle, San Francisco en lokale counties de kosten voor kustbescherming en rioolaanpassingen te verhalen op oliebedrijven als Shell en ExxonMobil.’’

5. Wat betekent 'ons' hoger beroep voor al die klimaatzaken?