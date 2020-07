Helft havisten en vwo'ers zegt achter te lopen met schoolwerk

Dat blijkt uit een onderzoek van loopbaanadviesbureau Qompas onder ruim vierduizend middelbare scholieren. Vooral vmbo-leerlingen vonden dat hun docenten streng toezicht hielden tijdens de online lessen. Maar havisten en vwo'ers spreken daar anders over. 44 procent zegt dat spijbelen makkelijker was dan normaal. Ruim twee derde vond het eenvoudig om met opdrachten te sjoemelen.

,,Dit kan alleen maar betekenen dat veel scholieren de randen hebben opgezocht en zeker niet alles even consciëntieus hebben aangepakt”, constateert directeur Boris Eustatia. ,,Geen opdrachten en camera uit, dat betekent dan vooral andere dingen doen. Als sjoemelen makkelijk is, dan biedt dat weinig motivatie om echt te leren en om beter je best te doen.”

Meer dan de helft van de havisten en vwo’ers denkt achter te lopen met het schoolwerk. Bij vmbo'ers ligt dat aantal met 41 procent iets lager.

Saaie lessen

Hoewel de leerlingen zich beklagen over hun slechte motivatie, het gemis van vrienden, de slechte techniek en saaie online lessen zouden ze tóch best wat vaker thuis les willen krijgen. Ze vonden het vooral fijn om hun eigen tijd te kunnen indelen. Bovendien bespaarden ze tijd, hoefden ze niet naar school te fietsen en hadden ze thuis meer rust. De meesten hebben een voorkeur voor twee dagen per week afstandsonderwijs.

Met de thuislessen waren vmbo'ers verreweg de minste tijd kwijt. 79 procent zat dagelijks minder dan vier uur aan zijn of haar schoolwerk. Voor 46 procent gold zelfs dat ze binnen twee uur klaar waren. Vwo'ers besteedden thuis de meeste tijd aan hun schoolwerk. De helft was minimaal vijf uur per dag aan het leren. ,,Dat geeft wel aan dat online onderwijs problematischer is voor de meer praktijkgerichte leerlingen", aldus Eustatia.

Verbetering

Al zullen de scholen de afgelopen maanden veel hebben geleerd over online onderwijs. Eustatia: ,,Scholen zijn direct met online onderwijs aan de slag gegaan, wat enorm te prijzen is. Natuurlijk is online onderwijs voor verbetering vatbaar. Zo kunnen docenten hun leerlingen online beter bij de les houden met opdrachten en aansprekende instructiefilmpjes. Of gebruik maken van online technieken om scholieren tussendoor onverwachts een vraag te stellen die ze meteen digitaal moeten beantwoorden. Lessen moeten ook een duidelijk doel hebben.”

Overigens hebben de leerlingen zelf ook nog wel wat tips voor hun docenten: zorg dat de techniek werkt, reageer op mails van scholieren en ‘zeik niet’ over hoe ze er op camera uit zien.

Leerlingen die zeggen achter te lopen met lesstof kunnen bijles krijgen van studenten.