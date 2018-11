Helft Nederlanders voor nieuwe kerncentrale

Dat blijkt uit onderzoek van Peil.nl/Maurice de Hond op verzoek van deze krant. Op de vraag ‘Bent u ervoor dat in Nederland nieuwe kerncentrales worden gebouwd?’ antwoordde 46 procent positief en 40 procent negatief. Veertien procent had geen mening. 56 procent gelooft dat kerncentrales veilig zijn, 34 procent denkt van niet. De helft van de ondervraagden zou er geen bezwaar tegen hebben als in de eigen provincie een kerncentrale zou worden gebouwd.

De Hond deed in 2006 ook onderzoek naar het draagvlak voor nieuwe kerncentrales. Op de vraag of in Nederland nieuwe kerncentrales moeten worden gebouwd, was de respons toen iets negatiever: 40 procent was voorstander, 50 procent tegen.

D66-stemmers

De verschillen per politieke partij zijn groot. Van de mensen die vorig jaar VVD stemden, is 71 procent voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Van de CDA-stemmers is 59 procent positief, van de D66-stemmers 50 procent. Die laatste partij is binnen het kabinet de grootste tegenstander van nieuwe centrales.

Onder de GroenLinks-achterban is nog 31 procent voorstander, onder PvdA-stemmers slechts 15 procent. De meeste stemmers van PVV (58 procent) en Forum voor Democratie (78) zijn positief.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De enige actieve kernenergiecentrale van Nederland, in het Zeeuwse Borssele. © Koen Suyk

De discussie over de bouw van nieuwe kerncentrales barstte deze week los na een pleidooi van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Het zou volgens hem de manier zijn om de klimaatdoelen te halen. ,,Wat mij betreft gaan we snel beginnen’’, zei Dijkhoff. ,,Ik hoop dat we er rationeel naar kijken.’’

Een kleine Kamermeerderheid is het met hem eens, net als minister Eric Wiebes (Economische Zaken). ,,We moeten openstaan voor de rol van kernenergie’’, zei hij woensdag in debat met de Kamer. De voorstanders verwijzen naar het VN-klimaatpanel IPCC, dat vorige maand stelde dat de klimaatdoelen zonder zware maatregelen niet gehaald worden. We ontkomen niet aan meer kernenergie, stelden de onderzoekers.

Quote Het is een enorme investe­ring en het duurt heel lang Gert-Jan Segers, Fractieleider van de ChristenUnie

De kans dat het in deze regeerperiode in ons land zover komt, lijkt vooralsnog echter klein: coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn fel tegen. ,,Ik ben buitengewoon sceptisch’’, zegt CU-leider Gert-Jan Segers. ,,Het is een enorme investering en het duurt heel lang.’’

Ook de grote energiebedrijven zien weinig in kernenergie, stelden ze deze week. Daarbij was het gebrek aan publieke acceptatie een belangrijk argument. ,,Het is ontzettend duur en het maatschappelijk draagvlak is er niet’’, stelde een woordvoerder van RWE deze week. ,,Wij zien het niet gebeuren.’’ Ook Vattenfall (eigenaar van Nuon) stelde weinig heil te zien in nieuwe kerncentrales, mede vanwege de publieke acceptatie. In thuisland Zweden heeft Vattenfall liefst zeven kerncentrales.

De enige actieve kernenergiecentrale in ons land, in het Zeeuwse Borssele, is nu goed voor drie procent van de elektriciteitsproductie. Door de lage energieprijzen draait de kerncentrale sinds twee jaar verlies. De aandeelhouders – de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten – willen de centrale om die reden verkopen.