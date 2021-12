Helft slachtoffers mensenhandel opnieuw slachtoffer misdrijf: ‘Dit is zó fout’

Nationaal rapporteur mensenhandel Herman Bolhaar vond het de hoogste tijd om te kijken wat de toekomst in petto heeft voor slachtoffers van mensenhandel. Het antwoord dat hij met het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde, stemt bedroefd. Uit nieuw onderzoek voor de Slachtoffermonitor Mensenhandel die vandaag verschijnt, blijkt dat 45 procent van de slachtoffers van mensenhandel binnen vijf jaar opnieuw slachtoffer van een misdrijf is. Na zeven jaar is dat zelfs 50 procent. Het is voor het eerst dat dit is onderzocht.