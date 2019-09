Helga en Martin vrijen niet: ‘Ik raak zo gefrustreerd van die broer-zusrelatie’

Vader gebruikte dienstwa­pen bij familiedra­ma Dordrecht

15:27 De 35-jarige man die gisteren zijn twee dochters en (ex-)vrouw doodschoot in een woning in Dordrecht, deed dat met zijn dienstwapen. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na onderzoek. De 35-jarige man werkte als hoofdagent bij het flexteam in Dordrecht.