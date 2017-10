Helikopterkaping en ontsnapping uit gevangenis Roermond verijdeld

In het kader van het onderzoek werd ook in Maarheeze, in Oost-Brabant, gezocht door de politie. Daar werd vanmiddag een BMW klemgereden en hield een zwaarbewapend arrestatieteam een man aan. Hij werd geblinddoekt meegenomen. Er waren veel politieagenten op de been met kogelwerende vesten aan en er cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven het dorp.



De politie zocht lange tijd in de omgeving Maarheze nog naar enkele mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk die uit de auto waren ontkomen, volgens Burgernet Noord-Brabant. Ze controleerden daarbij onder meer tuinen van woningen in de wijk. De mannen werden uiteindelijk niet gevonden.