Helmonds bedrijf toch bron GenX en moet meteen stoppen met verwerken omstreden stoffen

Het Helmondse bedrijf Custom Powders blijkt toch de bron van GenX dat in het oppervlaktewater in de regio werd aangetroffen. Het bedrijf moet onmiddellijk stoppen met het verwerken van de omstreden stoffen.

Dat maakte de gemeente vandaag bekend. Op verschillende plekken in Helmond, waaronder recreatieplas Berkendonk, Zuid-Willemsvaart en Brouwhuis, werd de stof aangetroffen. Het RIVM heeft de risico’s voor de volksgezondheid beoordeeld en komt tot de conclusie dat de gevonden concentraties in het water in de woonwijk Brouwhuis en Berkendonk geen risico vormen bij gebruik als recreatiewater. Waterleidingbedrijf Brabant Water heeft ook het drinkwater gecontroleerd, maar daarin is geen GenX aangetroffen.

De bron van deze stof blijkt toch het Helmondse bedrijf Custom Powders te zijn. Waterschap Aa en Maas maakte eerder al bekend dat het bedrijf GenX-stoffen had geloosd. Dat ontkende het bedrijf vervolgens. Uit nieuw onderzoek blijkt wel degelijk dat het bedrijf, dat poeders levert voor onder andere voedingsmiddelen en de chemische industrie, verantwoordelijk is voor de vervuiling.

Terugdringen

De verwerking van de stof mag volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weer worden hervat als er nieuwe technische voorschriften van kracht zijn en ,,er voldoende aanvullende maatregelen zijn genomen om de GenX-emissies terug te dringen".

GenX is een technologie waarmee teflon wordt geproduceerd en waarbij stoffen vrijkomen die in hoge concentratie mogelijk kankerverwekkend zijn. Zowel bij de waterzuivering in Eindhoven als Aarle-Rixtel werden de stoffen eind november in beperkte hoeveelheid gevonden. Het zat in oppervlaktewater dat niet bedoeld is voor consumptie.