Helmondse ex-wethouder die kroegritten declareerde voor de rechter

Op het moment dat het partijbestuur achter het bestaan van de rekening komt, wordt er aangifte tegen Tielemans gedaan. Het is altijd onduidelijk gebleven hoeveel geld er op de geheime partijrekening is gestort. De vraag rijst ook welke personen of bedrijven er achter de transacties zaten. En: wat waren hun motieven om geld over te maken naar die rekening? Het Eindhovens Dagblad schrijft in 2015 al wel op basis van diverse bronnen dat het geld afkomstig is van ‘meer dan tien verschillende begunstigers’.



Tielemans staat bekend als een getapte jongen, in de raadszaal, maar ook daarbuiten. In de vroege uurtjes laat hij zich van en naar de kroeg rijden. De ritten declareert hij op het stadhuis. De flamboyante wethouder valt diep als het ED schrijft over zijn declareergedrag. In juli 2013 treedt hij af als wethouder. Sindsdien kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen.



Een zittingsdatum is nog niet bekend. Daarover vindt volgens het OM overleg plaats tussen de rechtbank en Tielemans’ advocaat Richard Wagemans. Die laatste stelt echter van niets te weten. „Dan weet u meer dan ik”, zegt hij in een korte reactie. De Limburgse raadsman zegt dat hij inhoudelijk niet op lopende strafzaken wil ingaan.