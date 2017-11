'Help kinderen van gevangenen beter'

Dat blijkt uit het vandaag verschenen project Zie je mij wel, van Kinderombudsman Margrite Kalverboer en stichting Exodus Nederland. Exodus begeleidt (oud)gedetineerden en hun familie. Naar schatting 25.000 kinderen hebben een ouder die in de gevangenis zit. Volgens Kalverboer heeft dat grote impact op de levens van kinderen. ,,Ze moeten hun vader of moeder missen, ze voelen zich verdrietig en boos en veel kinderen schamen zich.''



De roep om betere informatie wordt duidelijk uit het verhaal van een meisje. ,,Ik wist niks, waarom ze hem meenamen, waarnaartoe, hoelang hij weg zou blijven. Dat vond ik heel erg.''



Een jongen was bezorgd hoe het zijn vader zou vergaan. ,,Je kent het alleen uit films. Ik zag van die oranje overalls voor me en veel mannen in een cel. Ik was zo bang dat het daar gevaarlijk was voor mijn vader, dat ik er niet van sliep.''