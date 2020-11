Help! Onze coronapup doet raar: ‘Al die beestjes zitten nu in de pubertijd’

Eefje van Sloten–Bronsveld (40) uit Wassenaar groeide op in Zoetermeer, zonder hond. Een hond was als kind haar grootste wens. In de vorige eeuw echter durfden moeders nog gewoon nee te zeggen tegen hartenwensen van hun kinderen.

,,M’n moeder had groot gelijk. Een hond nemen omdat de kinderen dat graag willen is in negen van de tien gevallen niet zo’n goed idee. Pappa en mamma moeten het willen én kunnen want een hond vraagt tijd, geld en liefde. Als die zaken krap zijn is het beter om nog even te wachten met de aanschaf van een grote lobbes, kleine pup of grappig vuilnisbakkie.’’