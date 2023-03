Helpen hulporganisaties mensensmokkelaars? ‘Het gaat hen om geld, niet om mensen’

Mark Rutte brengt woensdag, als premier, een bezoek aan zijn nieuwe Italiaanse collega Giorgia Meloni. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van dat bezoek: migratie. Rutte heeft zijn VVD beloofd er alles aan te doen om de instroom van asielzoekers en migranten naar Europa, en in het speciaal naar Nederland, omlaag te krijgen.

Hij heeft een metgezel in Meloni, de rechtse politica wil dat migranten niet langer vanuit Afrika of Turkije in bootjes de oversteek naar Italië wagen. Ze heeft daarbij specifiek hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen, Sea-Watch, SOS Mediterranee en het Rode Kruis op de korrel. Die ngo’s (non-gouvernementele organisaties) varen met hulpschepen langs de Libische kust om migranten in nood op te pikken. De schepen varen daarna (meestal) door naar Italië.

Voor zijn bezoek aan Italië zei Rutte tegen de NOS dat ‘ sommige van deze organisaties onderdeel zijn van een heel cynisch business model van mensensmokkelaars’. Gisteren stelde hij dat die uitspraak misschien ‘iets te kort door de bocht was’. Hij nuanceerde zijn uitspraak tot: ,,Het kan zijn dat sommige ngo’s met de beste intenties onbedoeld een bijdrage leveren aan dit model, en het is goed om daarnaar te kijken.”

De ngo’s blijven boos en gaan in een brief nog om opheldering van Rutte vragen.

Wat gebeurt er precies op de Middellandse Zee?

Bijna dagelijks vertrekken vanaf de kusten van Libië, Tunesië en Turkije volle bootjes met migranten op weg naar Europa. Vaak gaat het om rubberboten met enkele tientallen mensen, soms om grotere houten schepen met honderden opvarenden. Vorig jaar kwamen er op die manier 105.000 migranten aan in Italië, dit jaar tot nu toe 15.000, bijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die meldt ook dat er vorig jaar 1300 migranten verdronken of vermist raakten op zee.

Vorige maand ging het nog vreselijk mis: een oude vissersboot, volgepakt met 200 migranten, liep vlak voor de Italiaanse zuidkust op een zandbank en brak in tweeën. Zeker zeventig mensen verdronken. Het schip was enkele dagen eerder vanuit Turkije vertrokken.

Sinds 2014 varen schepen van hulporganisaties op de Middellandse Zee om dergelijke boten in nood bij te staan. In de praktijk varen de ngo’s vooral op en neer voor de kust van Libië. Vanaf die kust vertrekken de meeste bootjes. Als de hulpschepen de migranten aan boord hebben genomen vragen ze de autoriteiten van de dichtstbijzijnde veilige landen om een ‘port of safety’, een veilige haven. In de praktijk is dat meestal Italië.

Waarom zijn Rutte en Meloni kritisch over de rol van de ngo’s?

Italiaanse autoriteiten noemden de nog’s een paar jaar geleden ‘de watertaxi van de migranten’. Het voornaamste verwijt: door de aanwezigheid van de hulporganisaties zouden er meer bootjes de oversteek wagen.

Die zogenoemde pull-factor, werd vorige maand nogmaals aangehaald door de Italiaanse inlichtingendienst. De dienst stelde dat ‘de smokkelnetwerken de aanwezigheid van de reddingsschepen publiceren op social media als een garantie voor een veilige overtocht’. De aanwezigheid van de ngo’s geeft ‘de criminele organisaties een logistiek voordeel’. ,,Ze kunnen de kwaliteit van de boten die ze gebruiken erop aanpassen, waardoor ze hun opbrengsten vergroten, maar de migranten in een groter gevaar brengen.” Ook de Europese grensbewakingsorganisatie stelt dat er sprake is van die zogenoemde pull-factor.

Meerdere wetenschappelijke onderzoeken vinden die pull-factor echter niet. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford bekeken in 2017 of er de voorgaande jaren meer migranten aan kwamen in Italië in periodes dat er meer reddingsschepen (van ngo's en nationale marines) waren, dan in periodes dat er minder reddingsschepen waren. Ze zagen het tegenovergestelde: er kwamen meer mensen aan in Italië in de periode dat er weinig reddingsschepen op zee waren.

Ook twee Italiaanse onderzoekers vonden geen verband tussen het aantal migranten dat de oversteek waagt en het aantal aanwezige reddingsschepen. Een derde onderzoek stelt dat er wel een verband lijkt te zijn tussen de aanwezigheid van de hulpschepen en het soort bootjes dat de zee op wordt gestuurd. Slechtere boten als er hulp in de buurt is. De rapporten stellen ook dat er veel andere factoren zijn die meespelen: het weer, de veiligheidssituatie in Libië en het ontstaan van een nieuwe crisis in de wereld.

De ngo's zeggen dat er ook bootjes vertrekken als zij niet in de buurt van Libië zijn. ,,Het gaat de smokkelaars om het geld, niet om de veiligheid van de mensen", zei een woordvoerder van SOS Mediterranee eerder al tegen deze site. ,,We zijn trots op wat we op de Middellandse zee doen, maar we zouden het heel graag niet meer doen’’, stelde Bob Ghosn van het Internationale Rode Kruis ook. ,,Europa moet verantwoordelijkheid nemen voor de zoek- en reddingsacties.’’ Ook SOS Mediterranee roept Europa al tijden op om ‘voldoende reddingsvaartuigen de zee op te sturen’.

De migranten zelf zeggen dat de smokkelaars hun meegeven ‘goed te kijken of je een groot schip ziet en daar dan heen te varen’. Ze zeggen er niet bij dat dat een schip van een hulporganisatie is en ze krijgen ook niet de locaties van dat schip mee. De hulpschepen varen ook meer dan 20 kilometer uit de kust.

Wel geven sommige smokkelaars de migranten (satelliet)telefoons mee, daarmee kunnen ze een voorgeprogrammeerd nummer bellen als ze in nood zijn. Dat is vaak het nummer van hulporganisatie AlarmPhone. Zij geven de noodmelding, met coördinaten, door aan Italiaanse, Maltese of Griekse autoriteiten en hulporganisaties op zee. Hulporganisaties werken niet samen met de Libische autoriteiten en brengen de migranten niet terug naar dat land. Zij stellen dat Libië geen veilig land is voor migranten, dat wordt bevestigd door onder meer een rapport van de VN.

De Libische kustwacht onderschept ook migrantenboten. Zij nemen de opvarenden mee terug naar Libië en zetten hen daar vast.

Houdt de bewering van Rutte stand?

Mark Rutte stelde in eerste instantie dat sommige organisaties onderdeel zijn van het cynische businessmodel van de mensensmokkelaars. Hij paste dat later aan naar ‘sommige organisaties die met de beste intenties onbedoeld bijdragen’ aan dat businessmodel. Het laat zien dat hij niet zeker is van zijn zaak.

Smokkelaars gebruiken de aanwezigheid van de hulpschepen in hun marketing. Maar de vraag is hoeveel effect dat heeft. Omgekeerd lijken nieuwsberichten over scheepsrampen niet te zorgen voor een afname van het aantal bootjes.

Voor de (aangepaste) bewering van Rutte is geen overtuigend openbaar bewijs. Onderzoeken tonen geen direct verband tussen het aantal mensen dat de oversteek waagt en de aanwezigheid van de hulpschepen. Ook in periode dat er minder of geen hulpschepen zijn, kiezen bootjes de zee. Daarnaast komen er boten aan in Italië zonder dat ze onderweg in nood raken en opgepikt worden.

Daarmee is de opmerking van Rutte niet overtuigend.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD en de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.

