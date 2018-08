'Henk en Jolanda' slapen, eten en drinken overal maar betalen nooit

Henk en Jolanda sliepen en dineerden in juli een week lang in het Tubbergse hotel-restaurant MarCant. Daarna vertrokken ze zonder de rekening te betalen. Nadat uitbater Marc Nolte dinsdagavond foto’s plaatste van het paar, meldden zich ruim dertig andere slachtoffers van de ‘eetpiraten’ uit het hele land.

„We kregen direct na plaatsing heel veel reacties van mensen die de twee herkenden”, vertelt Nolte. Het bericht op Facebook is inmiddels ruim vijfduizend keer gedeeld. De slachtoffers zijn vooral kleine hotels en campings: ondernemers die het moeten hebben van vertrouwen en gemoedelijkheid. In Meppel werd bij een ondernemer zelfs een fiets gehuurd die nooit meer terugkwam.

Identiteit bekend

Het duo is bekend bij de politie, bevestigt woordvoerder Chantal Westerhoff van de politie Oost-Nederland: „We weten wie deze mensen zijn, hun echte identiteit is bekend. Ze zijn al jaren bezig. Ik adviseer meneer Nolte dan ook zo snel mogelijk aangifte te doen, want dan kunnen we een dossier opbouwen.”

Bizar

Het duo klopte september vorig jaar aan bij hotel het Twents Gastenhoes in Ootmarsum. Ook daar verlieten ‘Henk en Jolanda’ zonder te betalen het pand. Bernadette Westerhof van het Twents Gastenhoes: „Ze checkten in met een verhaal dat ze ooit mee hadden gedaan aan een actie van het hotel uit de jaren negentig. Bizar, dan moet je onderzoek hebben gedaan.”

Een week later vertrok het duo zonder te betalen. Ze gingen ‘nog even Ootmarsum in’. De schade bij het Twents Gastenhoes bedroeg rond de 1000 euro, net als bij hotel-restaurant MarCant.

Andere gasten

Westerhof deed destijds aangifte en zocht deze week contact met MarCant in Tubbergen. Dat het echtpaar geld van het hotel aftroggelde vindt ze erg, maar Bernadette gruwelt er vooral van dat ze ook andere gasten bij de zwendelarij probeerden te betrekken.

„Ze gingen het gesprek aan met een stel, waarna adressen werden uitgewisseld. Later bleek dat ze dat echtpaar om geld hadden gevraagd. Dat hebben we ternauwernood kunnen voorkomen na de gasten te hebben gebeld, ze waren bij ons toen nét weg. Het is schandalig, deze mensen moeten worden gestopt.”

Schade: 970 euro

Volledig scherm Marc Nolte bij hotel-restaurant Marcant in Tubbergen © Bianca Lucas Bij MarCant bedroeg de geleden schade na een week logeren een dikke 970 euro. „Je spreekt ondernemers die het ook niet fijn vonden dat de rekening zo hoog opliep, maar het echtpaar weet je helemaal in te pakken”, legt Nolte uit.



„De verhalen van anderen waren voor mij heel herkenbaar. Ze weten binnen een week echt vrienden met je te worden. Iemand die ik sprak, vertelde dat ze zelfs mee waren gaan vissen. De naam Jolanda wordt door andere gedupeerden veel genoemd. ‘Henk’ gebruikt steeds een andere naam. Zijn echte naam zou Jan zijn.”

Onherkenbaar

Nolte plaatste foto’s van het duo op Facebook zonder balkjes voor de ogen, wat hem een aangifte opleverde van de Bond van Wetsovertreders wegens het schenden van de privacy. In overleg met zijn advocaat en de politie zijn de foto’s vanaf woensdagavond onherkenbaar gemaakt.



Nolte: „Ik verwacht daar geen problemen mee. Maandag ga ik naar Oldenzaal om aangifte te doen. We overwegen om als gedupeerde ondernemers nog een gezamenlijk aangifte te doen. Na maandag gaan we zien hoe het loopt, het heeft veel teweeg gebracht. We gaan ons nu in elk geval weer richten op het hotel.”

Opgelicht

Het tv-programma Opgelicht waarschuwde in 2009 al voor een duo ‘kerkoplichters’ met de namen Jan en Jolanda, dat sinds 2004 kriskras op de fiets door Nederland trekt om gratis overnachtingen te scoren en geld af te troggelen van vooral gelovige mensen. Het lijkt er sterk op dat het om hetzelfde echtpaar gaat.