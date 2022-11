Henk verloor in één klap zijn vrouw, zoon, schoondochter en kleindochter bij verkeersdrama: ‘Het is afschuwelijk’

Het pluchen beertje op de kist van Diana Klein, deed Kees Budding (48) even slikken, díe zaterdag 3 september, toen hij op de kansel stond tijdens de afscheidsdienst van Joke, Pieter-Joost, Diana en Karolina in de Hervormde Kerk van Goudswaard. ,,Dan breekt je hart, wanneer je zoiets ziet. Het was ook dubbel, omdat Margaret en ik net die week te horen hadden gekregen dat we voor het eerst opa en oma zouden worden. En dan ligt héél dicht bij een jonge moeder die er niet meer is, mét haar ongeboren kind.’’

Open gesprekken

Het was zondagmorgen 28 augustus, de dag na het fatale truckongeval in Zuidzijde, dat Kees Budding ter ore kwam dat Pieter-Joost, een lid van ‘zijn’ Hervormde Gemeente in Goudswaard, tot de zeven dodelijke slachtoffers behoorde.



,,Samen met de familie en dominee Ten Brinke hebben we thuis bij Henk open met elkaar gesproken. Al snel kwamen we bij 1 Petrus 1, vers 24 uit. Als uitgangspunt voor de rouwdienst.’’



In zijn studeerkamer met uitzicht op de Hervormde Kerk dreunt de dominee plechtstatig de tekst van de apostel op: ‘Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen’. En daarna vers 25. ,,‘Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid’. Dwars door alle pijn heen was dít het grote geheim.’’