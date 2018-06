Herexamen? Laat je niet gek maken!

Verdachte bommelding Den Bosch zit nog vast

12:19 De man die gisteravond in Den Bosch werd aangehouden nadat hij in een trein had geroepen dat hij een bom bij zich had, zit nog vast. De politie doet nog onderzoek naar de achtergronden van de 38-jarige verdachte uit Den Haag en naar zijn precieze bedoelingen.