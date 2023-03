Herfstachtig begin van de lente: komende week wordt nat en onstuimig met harde windstoten

De maandag verloopt nog relatief rustig. Het zal grijs en nevelig zijn. Vooral in het noorden van het land valt af en toe regen, maar meer dan enkele millimeters zal dat niet zijn. In het zuidoosten breekt de zon soms door de wolken heen. In het grootste deel van het land wordt het 10 tot 12 graden, maar door de zuidwestelijke wind zal het flink kouder aanvoelen.

Vanaf dinsdag wordt het écht herfstachtig. Dat komt volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza door ‘een ware parade van lagedrukgebieden’ met dagelijks meerdere regenfronten. De hoeveelheid neerslag kan oplopen tot 30 tot 60 millimeter in het weekend. ,,Dan spreken we lokaal over een maandsom aan regen: normaal valt over heel maart namelijk circa 55 millimeter”, aldus Van Bernebeek.

Droogste regio

De meeste neerslag wordt hierbij in het midden en zuid(oost)en verwacht. In voorgaande jaren was dit juist de droogste regio tijdens de lente. ,,Maar van een vroeg neerslagtekort is dit jaar absoluut geen sprake.’’

De afgelopen jaren was maart juist een zeer droge en zonnige maand, waarin zelfs sprake was van droogte en risico op natuurbranden. Vorig jaar bleef het in sommige regio's zelfs 30 dagen droog in maart. Alleen op de laatste dag viel een klein beetje neerslag en lokaal zelfs natte sneeuw.

Dit jaar is maart ‘al veel te nat’. In het midden en zuiden van Nederland is gemiddeld al 70 tot 85 millimeter regen gevallen, in Zuid-Limburg lokaal zelfs al bijna 100 millimeter. Met de verwachte regen deze week kan dat stijgen tot boven de 100 millimeter en lokaal zelfs 150 millimeter.

Goed voor de natuur

Dat is in ieder geval goed nieuws voor de natuur, zegt Van Bernebeek. ,,Inclusief alle regenval van de afgelopen weken én in de winter, zorgt dat voor stabiele (grond)waterstanden in een groot deel van het land. Oók in het zuiden en oosten, waar we al meerdere jaren met ernstige droogte kampten. Sloten en vennen zijn rijkelijk gevuld en ook in uiterwaarden is behoorlijk wat water aanwezig.’’

Donderdag en vrijdag wordt het niet alleen nat, maar worden ook zware windstoten verwacht. Die kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur. Langs de kust kan het stormachtig zijn met windkracht 7 tot 8. Maar of we in navolging van afgelopen maandag voor de tweede keer dit jaar een officiële storm kunnen noteren, is onzeker.