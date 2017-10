Herfststorm is over hoogtepunt heen

Daarom geldt daar nog code geel, het laagste waarschuwingsniveau van het meteorologisch instituut. Later in de middag neemt ook daar de wind verder af.



De storm veroorzaakte op diverse plaatsen schade, onder meer doordat bomen omver werden geblazen. In Overijssel stortte een grote tent waarin peperdure springpaarden stonden in door de harde wind.



Ook het verkeer had veel last van de tweede herfststorm dit jaar. Volgens de ANWB was het vanmorgen de drukste ochtendspits van het jaar. Op het hoogtepunt stond er meer dan 750 kilometer file op de Nederlandse wegen.



Het treinverkeer had ook moeite met het onstuimige weer. Tussen Almelo en Hengelo en in de stad Groningen kwamen bomen op het spoor terecht. Reizigers waren aangewezen op bussen.