Herfstvakantie verpest voor B&B-eigenaar Loek in Marokko: 'Het is een ramp’

geen vluchten meerHet schrappen van alle commerciële vluchten tussen Nederland en Marokko is ‘een ramp’ voor de inwoners en toeristen in het Noord-Afrikaanse land. Dat zegt de Nederlandse ondernemer Loek Hofstede, die in de bekende toeristische plaats Marrakesh een bed and breakfest bestiert. Hofstede ziet de normaal zo lucratieve herfstvakantie in duigen vallen en keert nu via België terug naar Nederland om de situatie af te wachten. ,,Dit kwam als een donderslag bij een heldere hemel.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers vanuit en naar Marokko aan om snel te zoeken naar een alternatieve route. Vanaf vandaag gaat er een vliegverbod in tussen Marokko en Nederland. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er ‘alternatieven om te reizen via andere nabij Nederland gelegen landen’. Het vliegverbod, dat is uitgevaardigd omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland snel stijgt, geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens ondernemer Loek Hofstede, die sinds 2009 in Marrakesh woont, zijn de gevolgen op de lange termijn niet te overzien. ,,Voor de Marokkanen komt dit echt rauw op hun dak. Marrakesh is een wereldstad en belangrijk voor het toerisme. Iedereen pakt daar een graantje van mee. Nu zijn er mensen die door dit nieuws hun elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Mensen zakken hier door de grond. De maatregel is ook nog eens voor onbepaalde tijd, dus ja: dit heeft echt een enorme negatieve impact.”

Het heeft volgens Hofstede niet zo veel zin om nog langer in Marrakesh te blijven. ,,Ik kan via Charleroi terugvliegen naar Nederland. Daar wacht ik de situatie verder af.”

Ontstemd

Een woordvoerder van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders is zeer ontstemd over de maatregel van de Marokkaanse overheid. ,,Er is ongerustheid en er zijn veel vragen bij mensen. De Marokkaanse overheid heeft zonder aankondiging deze maatregel genomen, waardoor het voor mensen opnieuw totaal onduidelijk is hoe ze van Marokko naar Nederland kunnen komen. Het is iedere keer weer een verrassing met de Marokkaanse overheid, er is weer niet gecommuniceerd.“

Nederlanders in Marokko zijn geschokt door het onverwachte nieuws, laten ze aan deze site weten. Alleen al Transavia vervoerde de afgelopen week 3500 mensen naar het land. Reisorganisatie TUI heeft op dit moment 78 vakantiegangers in Marokko zitten. TUI laat weten te onderzoeken hoe de reizigers het best ter plaatse kunnen worden ondersteund, in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volledig scherm Loek in Marrakesh © AD

‘We willen naar huis’

Vandaag zou door Transavia vanaf Rotterdam worden gevlogen naar Al Hoceima en weer terug, morgen gaat het om Tanger en Nador. Of die vluchten doorgaan, is nu niet duidelijk. Daarover neemt de luchtvaartmaatschappij later vandaag een besluit. Vanwege de herfstvakantie bivakkeren veel Nederlanders in Marokko. Ze zijn daar op familiebezoek of vakantie. Transavia bekijkt of ze wellicht toch langer kunnen doorvliegen om gestrande reizigers op te halen.

De Nederlandse Saida Hammout-Bejja uit Ede staat deze ochtend verslagen op het vliegveld van Nador, een stad in het noordoosten van Marokko. ,,RyanAir geeft aan dat de vlucht van vrijdag doorgaat, maar hier zeggen ze van niet. Ik sta hier met het gevoel van wat ik in godsnaam moet doen. Ik ben geschokt dat je zo’n besluit op stel en sprong kan maken. Ze zijn bang voor de Deltavariant... Ja wij ook, maar wij willen terug naar huis, dus van ons heb je niks te vrezen.”

De 27-jarige Friese Nora was op familiebezoek in Marokko. ,,Het is op dit moment chaotisch voor de Nederlandse Marokkanen die hier zitten. De regering houdt geen rekening met ons, we vinden dit niet terecht. Ze hadden ons de tijd moeten geven om het land te kunnen verlaten”, stelt de Marokkaanse Nederlandse. Ze probeert nu om volgende week via België terug te vliegen. ,,Dat gaat mij inderdaad veel geld kosten”, beaamt ze.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft ondertussen in gesprek met de Marokkaanse autoriteiten om te zorgen dat het vliegverkeer tussen Nederland en Marokko zo snel mogelijk weer wordt hervat. Hoe lang de opschorting gaat duren, is volgens de woordvoerder op dit moment nog niet te zeggen.

Quote Wij willen terug naar huis, dus van ons heb je niks te vrezen Saida Hammout-Bejja uit Ede

Transavia

Luchtvaartmaatschappij Transavia bevestigt het nieuws en laat weten nog te onderzoeken wat het verbod voor de maatschappij betekent. ,,We kijken of we toestemming kunnen krijgen om langer door te vliegen om gestrande reizigers in Marokko te kunnen ophalen”, zegt een woordvoerster. Ze hoopt in de loop van de dag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen aan de mensen die nog in Marokko zitten. Vandaag staan nog twee vluchten van de luchtvaartmaatschappij gepland die in ieder geval doorgaan.

De Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc lieten eerder al op Twitter weten dat ze na woensdag 23.59 uur hun vluchten van en naar onder meer Nederland moesten opschorten. Volgens Royal Air Maroc heeft de Marokkaanse overheid het besluit genomen vanwege de coronapandemie. Het is nog wel mogelijk om naar het land te vliegen vanuit bijvoorbeeld de Belgische luchthaven van Brussel.

Oranje reisadvies

Het reisadvies voor Marokko staat op oranje en voor een klein deel zelfs op rood. Daarmee adviseert het ministerie om alleen naar Marokko te reizen wanneer het echt noodzakelijk is. Vakantiereisjes zijn uit den boze. ,,Door het reisadvies was het aantal vluchten tussen Nederland en Marokko al een stuk minder, helemaal als we kijken naar de pakketreizen”, legt Mirjam Dresmé van reisbranche ANVR uit. ,,De luchtvaartmaatschappijen vlogen nog wel, maar dat ging met name om losse tickets. Denk bijvoorbeeld aan Nederlanders die op familiebezoek gaan en nog niet precies weten wanneer ze terugkeren.”

Of de Nederlanders in Marokko nu wel voldoende verzekerd zijn, durft ANVR niet te zeggen. ,,Dat ligt heel sterk aan de polisvoorwaarden van hun luchtvaartmaatschappij of verzekeraar.“

Quote Door het reisadvies was het aantal vluchten tussen Nederland en Marokko al een stuk minder Mirjam Dresmé, reisbranche ANVR

Coronapas

Overigens is in Marokko vanaf morgen een coronapas verplicht voor binnen- en buitenlandse reizen. De regering meldt dat de pas straks ook nodig is om toegang te krijgen tot openbare locaties, zoals hotels, winkels en restaurants. Marokkanen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus kunnen het vaccinatiebewijs regelen via een officiële website. Als dat niet lukt, kunnen ze ook terecht bij overheidskantoren.

In een officiële verklaring staat dat bedrijven en overheidsfunctionarissen moeten toezien op naleving van de nieuwe regels. Marokkanen die nog geen twee vaccindoses hebben gehad, worden opgeroepen zich zo snel mogelijk volledig te laten vaccineren.

Marokko heeft volgens cijfers van datasite Our World in Data al de meeste effectieve vaccinatiecampagne van Noord-Afrika. Ruim 56 procent van de bevolking zou volledig zijn gevaccineerd. Dat ligt ook ruim boven het internationale gemiddelde.

Volledig scherm Een vliegtuig van Air Maroc, foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / AFP

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: