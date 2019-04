Herkenbaar? De zeven smoezen om niet te hoeven fietsen

Smoes 1: ‘De auto is sneller’

Het ligt er net aan welk traject je kiest, maar voor stedelijke omgevingen geldt dat steeds minder. Om het milieu te ontzien en het dichtslibben van het stadscentrum een halt toe te roepen, komen steden in hoog tempo met autowerende maatregelen en 30 kilometerzones. Aan de andere kant investeren ze juist fors in fietspaden en ‘fietssnelwegen’: brede, vrijliggende fietspaden zonder stoplichten.



Neem vooral eens de proef op de som: rijd in de spits van de rand van Rotterdam, Den Haag, Utrecht of een willekeurige andere stad per auto naar het centrum. Neem de volgende keer de fiets, terwijl je de tijd bijhoudt. Grote kans dat de fiets sneller is, zeker als het een e-bike is.



Ook de combinatie openbaar vervoer en ov- of deelfiets is op veel stedelijke trajecten sneller dan de auto.