Hertenkampen straks verboden? Ook om de Veluwe staat een hek

Met video We hebben een asielcri­sis in Nederland: wanneer mag iemand blijven en wanneer moet je terug?

Het COA windt er geen doekjes om: ‘Nederland stevent af op een maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis.’ Een van de redenen is dat het heel lang duurt voordat iemand weet of hij of zij in Nederland mag blijven. Waarom gaat hier zoveel tijd overheen?

11:52