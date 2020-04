Het advies van het RIVM in de wind slaan voor een paar Zweedse gehaktballetjes

Ikea ging vandaag weer open. Een maand was de Zweedse interieurgigant gesloten, en blijkbaar was dat voor veel mensen een bittere pil, want voor verschillende filialen stond een aanzienlijke rij wachtenden, die met liefde en plezier een half uur van hun leven opofferden om de winkel in te mogen.



In die maand van sluiting waren ze online gewoon open. Als je een bureau nodig had voor je thuiswerkplek, of een nieuwe bank omdat je, door al dat Netflixen en chillen, door de oude was gezakt, dan had je niet lang zonder hoeven zitten. En als je had willen zien hoe een Ikeabank er in het echt uitziet, dan hoef je ’s avonds alleen maar een avondwandeling door de buurt te maken. Een beetje gluren bij de buren en je ziet de halve catalogus voorbij komen.