Het begon als een happy meal, het werd een trauma: ‘Nachtmerries zijn deze week heel normaal’

Moorddrama in McDonald’s: waarom moesten Ali en Hüseyin dood? Dit weten we tot nu toe

De broers Ali en Hüseyin Torunlar werden op klaarlichte dag doodgeschoten in een bomvolle McDonald’s in Zwolle. Tientallen gezinnen met kinderen zagen het gebeuren. De vermoedelijke dader uit villadorp Rozendaal gaf zich enkele uren later aan bij de politie in Deventer. Iedereen vraagt zich al een week lang verbijsterd af: waarom is dit gebeurd en waarom op die plek? Dit weten we tot nu toe.