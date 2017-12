Het bizarre toeval van Romy en Savannah

Toeval

Tieners die tieners vermoorden. Het komt elk jaar een paar keer voor, maar twee zaken in één weekend is wel heel toevallig, zegt criminoloog en forensisch psycholoog Marieke Liem.



De onderzoekster is verbonden aan de universiteit Leiden en doet al jaren onderzoek naar moord en doodslag in Nederland. Van 2009 tot 2016 telde ze 23 moordzaken waarbij de hoofdverdachte minderjarig was. In die zaken waren de verdachten hoofdzakelijk jongens en de gemiddelde leeftijd was 16 jaar. De jongste verdachte was 14 jaar, net zo oud als de dader van Romy. De meeste daders van moorden zijn doorgaans veel ouder, tussen de 20 en 30 jaar.



In de zeven jaar dat Liem de moorden onderzocht waren er gemiddeld 130 zaken per jaar. De in totaal 23 minderjarige zaken zijn volgens Liem dan ook bijzonder weinig. Zeker afgezet tegen Amerika, waar het aantal geweldsincidenten met dodelijke afloop veel hoger ligt. ,,We kunnen stellen dat onze kinderen ontzettend veilig opgroeien. Meespeelt ook dat het zeker voor jongeren niet makkelijk is om aan wapens te komen. Dat is een groot probleem in Amerika. En Nederland staat ook niet bekend om rivaliserende jeugdgroepen die elkaar naar het leven staan.’’



Savannah en de verdachte kenden elkaar via het internet. En hoewel het gevoel bij sommige mensen leeft dat internet criminaliteit aanwakkert, is dat volgens Liem een misverstand. ,,Een van de redenen waarom het aantal moorden al jaren daalt is juist de komst van internet. Veel jongeren zitten achter de pc met anderen te gamen. Daardoor is de criminaliteit de afgelopen jaren gedaald en ook het aantal moorden.’’