Het coronanieuws van dinsdag 31 maart: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Scholen, kinderdagverblijven en eet- en drinkgelegenheden blijven nog minstens tot en met 28 april dicht. Het kabinet verlengt de sluiting, die aanvankelijk tot 6 april zou duren. Ook de andere maatregelen tegen het coronavirus die tot 6 april zouden gelden, blijven nog zeker ruim drie weken van kracht, maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend. Ook bijvoorbeeld sportclubs, musea en kappers blijven tot en met de dag na Koningsdag gesloten. Evenementen waarvoor een vergunning nodig is waren al voor langere tijd verboden, tot 1 juni. Scholen blijven door de verlenging tot en met de meivakantie gesloten. Dat schept duidelijkheid voor leraren en ouders, zegt Rutte. Volgens de premier was er geen ander besluit mogelijk om te voorkomen dat de virusuitbraak uit de hand loopt. Hij adviseert Nederland dringend geen meivakantie te boeken.

Sterfgevallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet vandaag in zijn dagelijkse update weten dat er het afgelopen etmaal 175 nieuwe sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 zijn gemeld. Het totaal aantal sterfgevallen in ons land komt daarmee op 1039. Gisteren nam het aantal doden met 93 toe tot 864. Van alle patiënten met Covid-19 kwamen er 4712 in het ziekenhuis terecht. Vandaag steeg dat aantal met 722, een duidelijke stijging ten opzichte van de opnamecijfers van gisteren. Toen werden er 507 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld door de landelijke GGD’en en kwam het totaal uit op 3990. Procentueel gezien kwam tot nu toe 32 procent van alle vastgestelde besmettingen in het ziekenhuis terecht. Van het totale aantal patiënten kwam 8,2 procent te overlijden. Het aantal dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomt, kan overigens ook hoger liggen, omdat besmetting soms later wordt vastgesteld.

Het was dus opnieuw schrikken toen het RIVM met de nieuwste dagkoersen kwam: weer meer doden en weer meer ziekenhuisopnames. En toch líjkt het aantal ziekenhuisopnames af te vlakken. Hoe kan dat? Dat lees je hier! Een vaccin tegen het coronavirus laat waarschijnlijk nog zeker een jaar op zich wachten. Dat meldt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Het agentschap baseert die inschatting op de gesprekken die het voerde met partijen die met een vaccin bezig zijn, gecombineerd met ervaringen uit het verleden.

Omzetvergoeding

Bedrijven die door de coronacrisis veel omzet zijn kwijtgeraakt, krijgen maximaal 90 procent van het bedrag dat ze aan lonen uitbetalen vergoed door de overheid, inclusief vakantiegeld en pensioen. De steun kent echter wel grenzen: alleen salarissen tot 9538 euro per maand worden gecompenseerd. Dat staat in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vanmorgen heeft gepresenteerd.De regeling is toegankelijk voor alle bedrijven die kunnen aantonen dat ze twintig procent of meer omzetverlies in de maanden maart, april en mei. Bedrijven die helemaal geen omzet meer hebben doordat ze bijvoorbeeld dicht zitten krijgen 90 procent van de totale loonsom uitbetaald. Wie 50 procent minder omzet haalt, mag rekenen op een tegemoetkoming van 45 procent.

Lelystad Airport

De openstelling van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld tot november 2021. Door de coronacrisis is er voorlopig helemaal geen regionale luchthaven nodig om vluchten van Schiphol over te nemen. Dit uitstel betekent dat opening van de regionale luchthaven voor de vierde keer op de lange baan gaat. Oorspronkelijk moest het verbouwde Lelystad Airport in het voorjaar 2018 de deuren openen. Eerder zorgden tegenstand vanuit Brussel en de problemen met het stikstofbeleid al voor vertragingen.

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.

