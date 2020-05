Het coronanieuws van donderdag 14 mei: bijlezen in één minuut

Corendon stopt met aanbieden corona­tests vanwege verwarring

18:10 Reisorganisatie Corendon stopt per direct met het aanbieden van een sneltest op anti-stoffen tegen het coronavirus. Er is te veel discussie over de test geweest de afgelopen dagen en die ‘voortdurende discussie over dit onderwerp draagt niets bij aan een oplossing van de coronacrisis, maar doet er eerder afbreuk aan’, meldt het bedrijf vandaag.