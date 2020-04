Het coronanieuws van donderdag 16 april: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Nieuwe cijfers

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de afgelopen 24 uur gestegen met 181. Daarnaast kwamen er 182 meldingen binnen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

Het totaal aantal doden als gevolg van corona staat nu op 3315. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis lag of nog ligt staat nu op 9309. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 29.214 (1061 meer dan gisteren).

Daling intensive care-patiënten

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care blijft dalen. Het zijn er nu 1258, 21 minder dan gisteren. Daarvan liggen 1206 mensen in Nederland en 52 in Duitsland. Daarmee is er voor de vijfde dag op rij sprake van een daling.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat de daling doorzet.

Rutte: ‘Mondkapjes geen alternatief’

Het kabinet vraagt de experts van het Outbreak Management Team (OMT) om te bekijken of mondkapjes ingezet kunnen worden in sectoren waarbij geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over kappers of nagelstylisten. Premier Mark Rutte verwacht daar dinsdag duidelijkheid over.

,,Maar een mondkapje is niet het algemene alternatief voor de anderhalvemetersamenleving”, zei hij vandaag in debat met de Tweede Kamer.

Vragen over mondkapjes beantwoord

Terwijl steeds meer landen hun bevolking adviseren op straat een mondkapje te dragen, doet Nederland dat nog steeds niet. Waarom niet? En zou een huis-tuin-en-keukenmondkapje misschien toch kunnen helpen? Vier vragen en antwoorden.

In slakkengang naar groepsimmuniteit

Het wordt beschouwd als een gunstig bij-effect van de Hollandse ‘intelligente lockdown’: de opbouw van groepsimmuniteit. Omdat niet iedereen verplicht binnen zit, kan het coronavirus toch een beetje rondgaan bij de meest sterke mensen, zodat we weerstand opbouwen. Maar dat schiet niet echt op, blijkt uit een eerste bloedproef onder 4000 donoren.

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.

In onderstaand dashboard meer informatie over het verloop en de besmettingen per gemeente (klik in onze app halverwege de scrollbar om te scrollen):