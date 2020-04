Het coronanieuws van donderdag 30 april: bijlezen in één minuut

De cijfers

Het totale aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden, nam vandaag toe tot 4795. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 84 nieuwe meldingen binnen over overleden patiënten. Het aantal meldingen is lager dan gisteren, toen het RIVM 145 sterfgevallen meldde. Dat relatief hoge aantal kwam voort uit het feit dat het weekend een dag langer duurde door Koningsdag. In weekends worden steevast minder sterfgevallen doorgegeven.



Daarnaast daalde het aantal patiënten op de intensive cares opnieuw. Er liggen 21 minder mensen op de ic. Het totaal staat nu op 783, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Overleden zorgmedewerkers

Zeker negen Nederlanders die in de zorg werkten, zijn de afgelopen tijd overleden aan het coronavirus. Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend. Dat maakte het RIVM vanmiddag bekend. Bij 13.884 zorgmedewerkers is het virus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen.