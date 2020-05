Het coronanieuws van woensdag 13 mei: bijlezen in één minuut

Explosief afgeleverd: politiebu­reau Heerlen deels ontruimd

21:57 Een deel van het politiebureau in Heerlen is woensdagavond ontruimd nadat iemand daar een explosief had afgegeven. Ook de Stationsstraat waaraan het bureau ligt, is uit voorzorg gedeeltelijk afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD is onderweg, maakte de politie bekend.