Het coronapaspoort: worden niet-gevaccineerden straks gediscrimineerd?

1. Een coronapaspoort discrimineert. Niet-gevaccineerden mogen straks nergens meer heen.

Bij de nodige mensen die het vaccin niet nemen, bestaat de vrees dat ze daardoor straks niet meer volledig deel kunnen nemen aan de samenleving. En dat is discriminatie, stellen zij. Het kabinet heeft van begin af aan beloofd dat dat niet zou gaan gebeuren. ‘Vaccineren moet altijd een vrije keus blijven, zodat geen drang of dwang ontstaat', is bijvoorbeeld te lezen in een recente Kamerbrief over het coronapaspoort.