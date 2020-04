Het coronavirus schakelt een versnelling terug: ‘dit is zeker hoopgevend’

Dochter van zwaar ademende man uit Apeldoorn: ‘Voor zover bekend bij ons, heeft hij geen corona’

14:52 Sara uit Apeldoorn schrok na het bericht dat haar vader vanmorgen in ademnood door de brandweer van zijn galerij moest worden getild. ,,Maar hij is al langer longpatiënt en heeft voor zover bij ons bekend is, geen corona.’’