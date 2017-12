Het gaat sneeuwen!

Zondag wordt volgens Severin een spannende weerdag. ,,Het meest waarschijnlijke scenario is dat het later in de ochtend of 's middags vanuit het zuidwesten begint te sneeuwen, eerst even voorafgegaan door regen en natte sneeuw. Het sneeuwgebied breidt zich daarna vrij vlot over het hele land uit. Vrijwel overal wordt het wit.”



Het sneeuwdek zal vaak 2 tot 5 cm dik zijn, op de Veluwe en richting het noorden en oosten mogelijk nog wat dikker. Nog onduidelijk is, hoe lang de sneeuwval aanhoudt. ,,Mogelijk gaat in de loop van de middag of avond de sneeuw over in regen en loopt de temperatuur op tot rond 4 graden. De sneeuw zal dan overal weer verdwijnen. Indien de zachte lucht ons niet bereikt, dan volgt er een koude maandag en dinsdag met nog meer sneeuwbuien.”



De koude lucht is afkomstig vanuit het noorden van Siberië. ,,Daar was het vanochtend -20 tot -25 graden.”