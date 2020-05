Het Gelderse Heerde heeft de meeste coronabesmettingen: er heerst dood en rouw in het dorp

In de pauze van de koorrepetitie gaat het mis. De tachtig leden van mannenkoor De Lofzang splitsen zich op: de helft gaat naar de koffiehoek in de hal, de rest drinkt bier of fris in de repetitiezaal. De gesprekken gaan soms over corona, maar niemand is bang.



In de weken erna wordt bijna de helft van de koorleden ziek. Stuk voor stuk mannen die koffie dronken in het halletje, beseft koorleider Martin Eikelboom later. Wie bier of fris koos, blijft gezond. In de pauze, in die kleine koffiehoek, dáár moet het zijn gebeurd.



Op weinig plekken in Nederland slaat het coronavirus zó genadeloos toe als in Heerde. De Gelderse gemeente - 18.500 inwoners - ligt aan de rand van de Veluwe, op twintig minuten rijden onder Zwolle. Gezichtsbepalend gebouw in het dorp is de fabriek van Bolletje. Er zijn twaalf kerken en één middelbare school.