‘Hét gezicht van Studio Sport’ Heinze Bakker was tot zijn laatste dag met sport bezig

Coronare­gels aan laars gelapt door spelers en stafleden Go Ahead bij talkshow: ‘Niet goed te praten’

15 mei Bij de live-uitzending van het praatprogramma Café 1902 TV op Youtube over Go Ahead Eagles werden vrijdagavond de coronaregels niet nageleefd. Hoewel alle aanwezigen in de zaal op 1,5 meter van elkaar zaten, werd de uitzending ‘overlopen’ door een polonaise van elf Go Ahead-spelers en -stafleden. Daar viel de aanwezige wethouder Rob de Geest over, tot ergernis van twee die-hard Go Ahead-fans.