Het is (alweer) de drukste ochtendspits van het jaar

Vooral in de Randstad en het zuiden van het land staat het vast. Automobilisten die de A4 tussen Den Haag en Delft trotseren hebben te maken met ruim zeven kilometer file en een vertraging van ruim twintig minuten. Door een aanrijding zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 tussen Den Haag en Bodegraven zijn tevens twee rijstroken dicht door een aanrijding, wat voor een flinke vertraging zorgt.



Op de A9 tussen Alkmaar en Diemen is de vertraging opgelopen tot 50 minuten. Op de A58 zijn diverse ongelukken gebeurd. Op A37 vanaf de Duitse grens in het noorden zorgt een ongeluk met een vrachtwagen voor veel oponthoud.



In Antwerpen is de verkeerschaos nog groter. Op de Antwerpse ring, richting ons land, zijn drie rijstroken versperd door een ongeval ter hoogte van Borgerhout. Daar botsten een vrachtwagen en een auto op elkaar. Ook het treinverkeer heeft het zwaar.



,,Nu is veel drukte op de weg in november geen bijzonderheid want de elfde maand staat toch bekend als een zeer drukke verkeersmaand. De afgelopen weken hebben we dat al meerdere keren kunnen ervaren”, stelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.