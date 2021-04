Het is bijna knap om het draagvlak onder de bevolking in zo’n korte tijd volledig af te breken

Het nieuwe normaal in de parken en op de pleinen van de steden is festivalletje spelen. Dagelijks verzamelen duizenden jongeren zich, bepakt met bluetoothboxen en plastic tassen vol drank en vreten, om zich al walsend over zojuist aangeplante bloemetjes te laven aan lachgas. De drugsdiarree doen ze in de bosjes, de drankkotsjes net naast de broedende eenden. Gesloten hekken houden ze niet tegen, de bronstige kinderen, met gevaar voor eigen leven hijsen ze zich in de spijlen, voortgedreven door verveling en hormonen.