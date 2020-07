Het is bloedheet in Nederland, nu al flinke files richting strand

Het kan niemand zijn ontgaan: het wordt vandaag heet, maar dan ook echt snikheet in Nederland. ,,Ons dagrecord staat op 34 graden, daar gaan we dik overheen’', belooft weerman Wilfred Janssen.

Al sinds het ochtendkrieken schijnt de zon vandaag uitbundig. Er is geen wolkje aan de lucht en de temperatuur loopt overal in rap tempo op. Vanmiddag wordt het in de zuidelijke helft van het land 33 tot zelfs 36 graden. Minst warm worden de Wadden, maar met zo’n 26 graden is het daar nog altijd heerlijk toeven. De noordelijke provincies tikken een graadje of 30 aan en er is hooguit een klein briesje.

Het huidige dagrecord dateert uit 1995: toen tikte het kwik in Arcen 34,1 graden aan. Maar daar walsen we volgens weerman Janssen vandaag makkelijk overheen. Of we die van de Bilt gaan verbreken is de vraag. Daar staat het record op 32,3 graden. ,,Dat zal echt op het randje zijn’’, zegt Janssen.

Quote Dat is heel bijzonder, in de vorige eeuw is het hooguit twee jaar op rij 35 graden geweest

Als we lokaal inderdaad de 35 graden halen, dan is dat in deze eeuw het negende jaar op rij dat het ergens in Nederland zó warm wordt. Janssen: ,,Dat is heel bijzonder, want in de vorige eeuw is het hooguit twee jaar op rij 35 graden geweest.’’

Mooi weer betekent ook dat mensen eropuit willen trekken. Maar massaal het strand opzoeken is vanwege de aanhoudende coronadreiging geen goed idee. Lang niet iedereen neemt dat advies overigens ter harte. Op veel wegen naar de stranden was het vanochtend om 10.30 uur al erg druk. Op de A20 richting Hoek van Holland en op de N57 richting Ouddorp en Zeeland staan flinke files. En op de N201 tussen Haarlem en Zandvoort begonnen de files vanmorgen al rond 09.30 uur. En voor wie het strand opzoekt heeft weerman Janssen een dringend advies: ,,Smeer je regelmatig in. Zonder bescherming verbrand je door de hoge zonkracht binnen een kwartier.’’

Zwoele avond

Voor wie vanavond plannen heeft om in eigen tuin te barbecueën: het blijft lang heet en zonnig. Om 22.00 uur vanavond is het op veel plekken een graadje of 30. Ook in het noorden, westen en midden is het rond die tijd nog zomers, tussen de 25 en 28 graden. Ideaal dus om tot laat buiten te zitten. Afkoelen komt er niet echt van, aldus de weerman.

Het belooft een zwoele nacht te worden met minima van 17 tot 20 graden. In steden als Utrecht en Amsterdam blijft het zelfs nog warmer en komt de temperatuur niet onder de 21 graden uit, verwacht Janssen. ,,Ongetwijfeld zullen veel mensen moeite met slapen hebben.’’

Pittige buien

Ook morgen is het overal nog behoorlijk warm. In het oosten wordt het 31 tot 32 graden en in de kustprovincies tikt de thermometer weer maximaal 26 graden aan. Wel bestaat de kans dat we na de weldadige warmte worden getrakteerd op een regenbui.,,Dan moet je denken aan pittige exemplaren met plensbuien en hagel’’, zegt de weerman.

Na zaterdag tapt het weer uit een ander vaatje. Het wordt zondag op de meeste plekken een graadje of 20 tot maximaal 24 in het zuidoosten van het land. Maandag zet dat matige weerbeeld door en krijgen we te maken met veel bewolking, met moeite wordt de 20 graden aangetikt en overal in het land valt van tijd tot tijd regen.

Dinsdag schiet de temperatuur omhoog naar 23 graden en blijft het op de meeste plaatsen droog. En vanaf woensdag keert de zomer terug. ,,We krijgen bezoek van een hogedrukgebied’’, weet Janssen. ,,Warme lucht kruipt vanaf Spanje en Portugal onze kant op. Dat zou betekenen dat het op woensdag in het zuiden van het land alweer 25 graden wordt.’’

En dat is niet alles. ,, Vanaf donderdag kan het in heel Nederland zomers warm worden, met in het weekend misschien weer tropische temperaturen.’’

