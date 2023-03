‘Het is eigenlijk best ondankbaar werk’, maar tóch regelt Tom (16) het elke dag bij de McDonald’s

Rond veel McDonald’s-vestigingen ligt de straat meer dan eens bezaaid met hamburgerdozen, milkshakebekers en sausbakjes. Bij de vestiging van de fastfoodketen in Zwolle-Zuid probeert de 16-jarige Tom van Houten de straat schoon te houden. Maar dat valt niet altijd mee. ,,Soms kan ik best boos worden.”

Als de 16-jarige Tom uit Zwolle in de ochtend om iets voor kwart voor negen bij het filiaal van de McDonald’s is aangekomen, weet hij meteen wat hij moet doen. Hij pakt de bakfiets en prikstok en gaat in een straal van zo’n 100 meter rond het pand afval opruimen.



Deze ochtend gaat de jonge werknemer weer op pad, ook als het regent. ,,In de keuken helpen vind ik leuker, maar dit geeft mij veel voldoening.”

Raampje opengaan

Geregeld ziet hij als een auto vanaf de parkeerplaats wegrijdt een raampje opengaan: verpakking van eten en drinken wordt dan uit de auto gegooid. ,,Dan heb ik soms net afval opgeruimd. Dat irriteert wel en dan kan ik best boos worden. Meestal rijdt iemand meteen weg, dus lastig om iets van te zeggen. Maar ik ben meestal ook heel blij als alles weer schoon is.”

Volledig scherm Bij de McDonald's-vestiging in Zwolle-Zuid is de 16-jarige Tom de persoon die de straat schoon moet houden. © Pedro Sluiter

Marina Hooiveld is manager bij McDonald’s en blij met Tom. Hij kwam vorig jaar binnen bij een stage via zijn vmbo-opleiding op TalentStad. ,,Nu werkt hij vijf dagen per week vast voor ons. Het is eigenlijk best ondankbaar werk. Elke dag ligt er weer wat. Het is knap dat hij de motivatie vasthoudt. Tom is een van de weinige medewerkers die het zo lang en goed volhoudt.”

Papieren zakken

Deze donderdagochtend is de ‘buit’ na en uurtje rondlopen een volle afvalzak. ,,Ik vind vooral vaak papieren zakken, maar het meeste afval komt niet van ons. Soms ben ik wel uren bezig; ik stop niet voordat de omgeving van het restaurant schoon is.” Een paar keer per dag maakt een andere McDonald’s-medewerker ook een ronde met afvalknijper door de omgeving. In de zomer worden er meer rondes - zo’n vijf - gedaan.

,,Dan komen er veel jongeren vanaf de Wijthmenerplas bij ons langs en is het vaker nodig”, vertelt Hooiveld. ,,We hebben achttien prullenbakken op ons terrein, maar nog vaak wordt het er naast gegooid. Sinds een jaar of twee ruimt iemand bij ons op vaste momenten afval op. Voorheen was het meer tussendoor en af en toe. In het restaurant is het vaak hectisch en druk, dan zie je niet altijd wat buiten gebeurt.”

Volledig scherm Bij de McDonald's-vestiging in Zwolle-Zuid is de 16-jarige Tom de persoon die de straat schoon moet houden. © Pedro Sluiter

400 plastic sausbakjes

McDonald’s krijgt geregeld kritiek vanwege het vele afval op straat. De Zutphense Marike Knaapen vond onlangs dik 400 plastic sausbakjes na ruim een maand afval prikken rond de vestiging van de fastfoodketen aldaar en wil dat McDonald’s actie onderneemt. ,,De laatste jaren krijgen wij in Zwolle geen klachten meer”, zegt Hooiveld. ,,Vooral ook omdat we nu op vaste momenten opruimen.”

Isa Wensink, marketingcoördinator bij McDonald’s, noemt de kritiek ‘een beetje dubbel’. ,,We hebben steeds minder plastic in verpakkingen. Zo hebben we bij milkshakes geen plastic rietjes meer omdat het slecht is als deze in de natuur komen. Dan krijgen we weer commentaar op dat het niet fijn is. Mensen gooien het afval ook zelf in de natuur. Wij nemen verantwoordelijkheid en ruimen het in elk geval rond onze restaurants op.”

Hoeveelheid restafval

Als Tom klaar is met afval rapen, brengt hij de zak(ken) naar een afvalpers. Per week komt daar een behoorlijk aantal kilo’s afval in? Volgens Hooiveld valt dat mee.



,,In het restafval komt afval dat we inzamelen, ook dat wat mensen in het restaurant weggooien. Het wordt tot iets kleins geperst. Elke twee weken wordt er afval opgehaald en dan gaan er maximaal drie keer blokken van één meter breed, één meter lang en één meter hoog mee.”