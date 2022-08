Het is onzinnig om telkens een akkoord open te breken, Nederland moet vooruit

Kinderen weer massaal op de fiets naar school: in deze gemeentes fiets je het veiligst

Vanaf deze week zijn alle scholen in Nederland weer begonnen. Dat betekent ook meer fietsende kinderen op de weg - en dat is helaas niet zonder risico, voor zowel fietsers als automobilisten. ,,Haasten op de fiets is gevaarlijk, dus vertrek op tijd vanaf huis.”

