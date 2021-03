Het kabinet kijkt vanavond vooral vooruit naar april: de versoepelingen op een rij

Het zal gaan over Pasen, over de meivakantie en zeker ook de zomer, maar verwacht vanavond –alle hoop ten spijt- niet te veel versoepelingen van het kabinet.



De waarschijnlijke besluiten op een rij: de avondklok wordt verlengd tot 30 maart, het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland wordt verlengd tot 15 april, de hogescholen en universiteiten blijven nog zeker tot 1 april dicht. Dat geldt ook voor de terrassen, die blijven waarschijnlijk ook tot Pasen dicht. En meer ruimte voor detailhandel - meer klanten in grote winkels - wordt ook niet voor april verwacht.

Wel wordt het vanaf 15 maart weer mogelijk om kinderen zwemles te laten volgen in de binnenzwembaden. De gedachte hierachter is: als er al te grote achterstanden ontstaan, neemt het verdrinkingsgevaar in de zomer toe. Ook kunnen de bezoekregelingen in verpleeghuizen iets verruimd worden, nu bewoners en personeel veelal gevaccineerd is. Die versoepeling kan volgende week ingaan.



Maar verder gaat de blik dus vooral uit naar de dag van 30 maart. Als de virologische ontwikkeling het toestaat, aldus ingewijden, wordt voor die week gekeken naar versoepeling op drie vlakken: het hoger onderwijs weer gedeeltelijk toegankelijk maken voor studenten, de buitenterrassen vanaf het eerste weekend van april (met Pasen) open en de detailhandel meer ruimte geven.

De voorwaarde, dik onderstreept, is wel: de coronacijfers moeten er dan beter uitzien dan nu het geval is. Afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemiddeld 4507 besmettingen per dag.

Stabiel

Er is overigens ook wel goed nieuws: het aantal coronapatiënten op de intensive cares is al drie weken stabiel. Volgens Ernst Kuipers van Erasmus MC ‘weerlegt’ dat de aanname dat de meer besmettelijke Britse variant al ruim een maand geleden de meest voorkomende variant zou worden. Met andere woorden: de onheilspellende berichten over die mutant lijken gunstiger uit te pakken dan was voorspeld. Hij ziet ‘in april stapsgewijs snel ruimte voor versoepeling’.

Mede om die reden was er discussie in het Catshuis: tussen de ‘rekkelijken’, die ruimte zien vanwege het beperkte aantal ziekenhuisopnames, en de ‘preciezen’ die naar de besmettingscijfers wijzen en aan de rem hangen omdat deze naar de letter nog te hoog zijn.

Overigens: over de avondklok is geen echte discussie gevoerd. Hoewel het kabinet bezwoer dat het kabinet deze zo snel mogelijk weer zou laten vervallen, lijkt hij nu te worden gebruikt om de heropening van contactberoepen mogelijk te maken.

Een tegemoetkoming aan de horeca met het openen van terrassen lijkt voor Pasen dus geen optie. Een betrokkene zegt: ,,Kijk eens wat er gebeurt bij mooi weer. Dan kruipen ze dus op elkaar in het park en op een terras kunnen ze anderhalve meter houden.’’ Maar de weersomstandigheden zien er voorlopig niet goed uit.

