Het leven aan de andere kant van de grens: ‘Enorm groot verschil in aanpak met Nederland’

Dorpsgids Maria Gommeren plaatste onlangs op sociale media een beeld van 100 jaar geleden waarbij soldaten een grensovergangetje in Essen bewaakte. Met daarnaast een foto anno maart 2020. Datzelfde grensovergangetje is opnieuw afgesloten maar uiteraard om een heel andere reden. Toen de coronacrisis uitbrak, had niemand in gedachten dat luttele dagen later grenzen in het eengemaakt Europa hermetisch zouden afgesloten worden met hekken, betonblokken, tractorsluizen of in sommige grensdorpen zoals Hoogstraten zelfs met heuse containers.