Het leven ging 8 jaar lang door... nu keert Poch erin terug

JULIO POCH - HUIS EN HAARDPiloot Julio Poch komt nog deze week terug naar Nederland, nadat de rechter hem na 8 jaar vrijsprak van betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië. Wat treft hij aan in zijn dorp?

Eindelijk kunnen ze trouwen, de dochters van Julio Poch. Jarenlang hebben Mariana en Alejandra ermee gewacht. Want hun vader was er niet om hen weg te geven. Maar hoe ze ook talmden, de zussen konden het leven in Nederland niet tot stilstand brengen. Acht jaar lang zat hun vader vast in Argentinië, ver weg van zijn dochters, hun broer Andy en moeder Grethe. Zeven kleinkinderen heeft Poch nu. Toen hij wegging was het er één.

,,Hij kent die kindertjes niet'', zegt Marianne Smits, vriendin van de familie. Zij leerde het gezin Poch kennen in Ouderkerk aan de Amstel, vlak nadat het aankwam in Nederland. Ook toen Poch met zijn vrouw verhuisde, bleef het contact. Zo kwam het dat Smits zag hoe de familie werd verscheurd. Ja, soms bezochten de kleinkinderen hun opa in Argentinië. En er waren skypegesprekken. Maar de grootvader was altijd de afwezige in het vrijstaande huis van Grethe en Julio Poch, tussen de bomen in Zuidschermer.

Hij miste al die kleine grote dingen. Verjaardagen. Bezoekjes. Naar de buren, om de daar pasgeboren puppy's te knuffelen. De wereld die Poch achterliet, is alleen ogenschijnlijk niet veranderd. De kassen naast zijn grond zijn er nog, maar ze worden verkocht. De overbuurman en -vrouw zijn verdwenen, de 'nieuwe' buren heeft Julio nog nooit gezien, ook al wonen ze hier alweer jaren. De buurvrouw heeft nu een hele rits honden, die onbedaarlijk blaffen naar voorbijrijdende auto's.

Feest

In 2009 vertelde Poch hier in de achtertuin nog vol trots over de laatste vlucht voor maatschappij Transavia. Het zou een feest worden. Zijn buurvrouw hoorde hoe hij zijn zoon Andy had gekozen als copiloot. Grethe zou ook mee, als passagier van haar twee mannen. Het ging zoals gepland, tot die laatste landing in Spanje. Julio lachte nog, toen hij werd ingerekend. Dacht aan een grap, tot hij begreep: deze arrestatie, hier voor de ogen van mijn familie, is echt.

Vanuit Spanje werd Poch uitgeleverd aan Argentinië, verdacht van het uitvoeren van de beruchte dodenvluchten in zijn thuisland. Vanuit Nederland was uitleveren onmogelijk geweest. Nog altijd kan Dirk Lokhorst, oud-collega bij Transavia, er boos om worden dat het zover is gekomen. ,,Als Poch goed Nederlands had gesproken, was het nooit zo ver gekomen'', gelooft hij. Maar door in het Engels te zeggen dat 'we' ze in zee gooiden, doelend op de dodenvluchten in zijn voormalige thuisland, kon Poch in beeld komen als dader. ,,Zijn carrière is in één klap voorbij, terwijl hij nog verder zou vliegen. Van een trotse man is hij timide geworden, hij heeft echt een jasje uitgedaan. Het traject is slopend geweest.''

Ook voor zijn familie. ,,Die is enorm beschadigd'', zegt Smits. Niet alleen emotioneel, ook materieel. Als Poch terugkomt, is van zijn opgebouwde bezit weinig meer over. De cabrio die hij aan Grethe gaf toen ze 50 werd, is verpatst om advocatenkosten te betalen. Het tweede huis in Spanje kwam te koop te staan. Rekeningen werden een onoverkomelijke last. Lokhorst: ,,Om een faillissement te voorkomen, zijn wij ingesprongen.''

De stichting Justice for Julio Poch verlichtte de ergste financiële nood, hielp Grethe te overleven. En advocaat Geert-Jan Knoops stapte naar voren om de verdediging van Poch uiteindelijk pro-Deo op zich te nemen. Ze konden niet voorkomen dat de Poch van vroeger ten onder ging. Niet langer de gevierde piloot, de man die zijn leven in Nederland met succes opbouwde, even trots als correct. Smit: ,,Wij hebben Julio leren kennen toen hij net naar Nederland kwam wegens zijn baan bij Transavia. Ze begonnen met niks, de oude gordijnen van mijn schoonmoeder gingen naar Grethe. Door de rechtszaak kwam ze weer in de problemen. Als ze naar Argentinië ging, was er geen geld voor een hotel. Dan sliep ze bij de lokale advocaat van Julio.''

Fantaseren

Bij elke kerst zonder Poch hield dochter Mariana zichzelf voor: dit is de laatste waarbij mijn vader ontbreekt. Soms fantaseerde ze, hoe ze hem zou ontvangen op Schiphol. Inmiddels kijken zelfs mensen die Poch niet kennen uit naar zijn thuiskomst. Dorpsgenoot Jan van Wezelenburg bijvoorbeeld, die zich aansloot als donateur bij de stichting voor gerechtigheid en in de gemeenteraad een lans brak voor steun aan de familie Poch. Hij woont aan de andere kant van Zuidschermer, die ook al grenst aan de uitgestrekte weilanden. Wat hoopt de oud-elektrotechnicus straks de hand van Poch te kunnen schudden. ,, Ik weet dat er mensen zijn die denken: waar rook is, is vuur. Maar ik moest me met het onrecht bemoeien, nu het zich vlak voor mijn neus voltrok.''

In eerste instantie zal er weinig tijd zijn voor nieuwe vrienden. Er moet ontzettend veel worden geregeld, zegt ook Lokhorst, om de financiën op orde te krijgen.

En het zal opnieuw wennen zijn aan het leven in Nederland. Zijn buurvrouw kijkt ernaar uit om het huis naast het hare weer gevuld te zien, met iedereen die er hoort. Ze voelt de hoop voor de toekomst zinderen, ook al gelooft zij het goede nieuws pas als Poch écht is geland. Voor Poch is dat anders. 'Ik voel me vrij', appte hij zijn buurvrouw vlak na de uitspraak. Lokhorst weet dat Poch een boek wil schrijven. En er wacht een trouwerij, zegt Smits, die van de week telefoneerde met één van de dochters. ,,Alejandra vertelde me dat ze in 2018 wil trouwen. Ze heeft zo'n vast geloof dat haar vader er dan bij zal zijn.''

Volledig scherm Fietsrecreanten passeren het huis van Julio Poch. © Olaf Kraak