Het ligt natuurlijk allemaal opnieuw aan ons

kort geding Handelaar krijgt ingevroren paardenembryo’s niet, omdat hij ‘niet te goeder trouw’ is

Adel Yamout, kersvers handelaar in paardenembryo’s en eigenaar van Dutch Equine Reproduction bv in Den Haag, kan geen aanspraak maken op zes ingevroren embryo’s die opgeborgen liggen bij de Universiteit Utrecht. Dat heeft de rechtbank beslist, omdat de Libanese zakenman mogelijk niet te goeder trouw was.

21:41