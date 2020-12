Het meest irritante kamp stond mondkaploos te trommelen onder Ruttes torenkamertje

Weten jullie nog, de eerste lockdown? Toen we écht bang waren voor het virus? We ons nog écht bekommerden om de zorg? We aan de buis gekluisterd luisterden naar Ab Osterhaus? We dagelijks belden met ouders, kinderen en vrienden omdat we het niet konden bevatten? We filmpjes deelden van met pannen kletterende Italianen? Operazangeressen die Erbarme Dich uit hun keukenraam zongen, strijkorkesten die ons via Zoom troost boden? Hoe we door de straten, de bossen, de parken en de supermarktpaden om elkaar heen laveerden en nachtenlang wakker lagen als we ons gezicht hadden aangeraakt? Huiverden bij de beelden van anonieme blote ruggen op de ic en er dagelijks wel een overlevende een horrorverhaal kwam vertellen bij Op1? Aan een lege tafel, in een nagenoeg lege studio? Hoe we samen corona eronder zouden krijgen? Hoe de angst en de ontroering ons overvielen op de stille Koningsdag? Hoe we ons online met elkaar bezopen bij Houseparty en wegzwijmelden bij een filmpje van een stelletje dat verliefd werd via facetime?