'Het meest irritante woord is irritant'

Me-time, super, papadag, genderneutraal, loverboy en shinen staan in de top tien van meest ergerlijke woorden van 2017. Dat meldt het Instituut voor de Nederlandse taal vandaag. Het liefst horen we deze woorden helemaal nooit meer. Deze maand deed het instituut een oproep om de irritantste woorden van afgelopen jaar in te sturen. Op basis van de verschillende inzendingen uit Nederland en Vlaanderen stelde het instituut de twee hitlijsten samen.