Het openbaar vervoer is nooit gratis, zwartrijders zijn dubbel asociaal bezig

Als Gerrit zijn zoon zoekt, ziet hij de staldeuren openstaan: daar vindt hij de levenloze Roeland (25)

Twijfel. Dat is de rode draad in het leven van Roeland Hamzink (25). Als zijn melkveehouderij in Twente moet krimpen voor natuurontwikkeling, neemt ‘Boertje’ een ultiem besluit. Het laatste.