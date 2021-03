Ik deed een lawa met mijn oudste dochter. Wist ik niet. We wandelden een lekker eind door de stad, ik werd er helemaal gelukkig van. Toen vroeg ze: ,,Papa, weet je hoe ’t onder studenten heet wat we nu doen.’’ Ik keek haar verbaasd aan. Had ik iets gemist, iets doms gedaan, gezegd? ,,Een lawa’’, zegt ze. ,,Ik zei tegen mijn vrienden: ik ga straks een lawa met mijn vader doen. Een lange wandeling.’’ Een korte heet dus een kowa. Dat u het weet.

Kort of lang, fijn was dat we het deden. Heel corona natuurlijk, want ook al was het waterkoud en in gewone tijden perfect weer om in een cafeetje achter chocomel met slagroom te zitten; wij wandelden door een paar woonwijken, haalden koffie aan de straat, aten als lunch een broodje vis op een bankje in een winderig park en zaten uiteindelijk een half uur onder de luifel van een gesloten restaurant, schuilend voor de regen, die ons niet deerde. Want we hadden gespreksstof te over.

Quote Het ouderschap is ook maar een verwarren­de toestand

Over van alles natuurlijk maar ook over de onzekere toekomst van haar en haar generatie. Dat dit ‘verloren jaar’ voor velen een wake-upcall is om nog eens goed te overwegen of waar ze nu mee bezig zijn wel precies is wat ze willen. Nieuwe keuzes te maken, oude te heroverwegen. Maar natuurlijk zit je als ouder op deze momenten vooral te kijken hoe je eigen kind het doet. En ik zag dat mijn kleine meisje een jonge sterke vrouw aan het worden is, die gewoon haar weg zoekt in ’t leven. En je weg zoeken, daar is niks mis mee. Dat doen we tenslotte allemaal tot we d’r bij neervallen.

Het ouderschap is ook maar een verwarrende toestand. Je zet ze op aarde, je voedt en pleegt, je hebt oneindig lief, je verprutst wel eens een stukje opvoeding, maar je ploetert door en uiteindelijk moet je ze loslaten en kijken wat ervan komt. Dat is een angstige periode. Soms komt het niet goed, maar vaak wel. Die momenten meemaken en herkennen, dat is fijn hoor. Zien dat je kind een anker in zichzelf aan het vinden is. Niet per se de drang naar huisje-boompje-beestje, maar dat ze kan dealen met de onzekerheid daarover. Dat besef, daar kun je als ouder een tijdje op teren. Lekkere lawa hadden we.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: